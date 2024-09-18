مصر تسجل انخفاضا تاريخيا في معدل الإنجاب

أعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار أن مبادرة “بداية” التي انطلقت مؤخرا تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المبادرة ستقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل دعم كبار السن، وتقديم المشورة الأسرية، وتأهيل الأفراد للدخول إلى سوق العمل.

كما تشمل المبادرة العمل على زيادة أعداد الباحثين ودعم البحث العلمي والابتكار، وهو جزء أساسي من رؤية الدولة لتطوير القدرات البشرية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تتضمن محورا مهما يتعلق ببناء الطالب المصري وربطه بشكل وثيق بسوق العمل، عبر ربط التعليم الفني بالمدارس التكنولوجية والمعاهد المتخصصة.

وأكد أنه سيتم رفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمتابعة وتقييم معدلات تنفيذ المبادرة.

معدل الإنجاب في مصر

في سياق متصل، أشار عبدالغفار إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس القومي للسكان والمجلس الأعلى للسكان لمعالجة التحديات السكانية.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تحقق انخفاض ملحوظ في معدل الإنجاب، حيث وصل إلى 2.5%، بحسب الوزير.

وتسعى الحكومة للوصول إلى المعدلات العالمية المستهدفة، والتي تتطلب خفض معدل الإنجاب إلى 2.1%، وهي نسبة تعكس استدامة النمو السكاني.

السكان في مصر

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، تجاوز عدد سكان مصر حاجز الـ105 ملايين نسمة في الداخل عام 2024، ويشكل هذا النمو السكاني تحديًا كبيرًا للحكومة في مجالات التعليم، الصحة، وسوق العمل.

العين الاخبارية