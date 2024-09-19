هل يمكن تفجير الهواتف المحمولة مثل “البيجر”؟.. خبير “تكنولوجيا” يجيب

كشف خبير تكنولوجيا المعلومات المصري، أسامة مصطفى، أن انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية “البيجر” التي استهدفت عناصر من حزب الله في لبنان كانت نتيجة تفخيخ متعمد لهذه الأجهزة، والتي وصلت ضمن شحنة للحزب قبل حوالي 4 أشهر.

وقال مصطفى في حديثه مع “العربية.نت” إن أجهزة البيجر زُودت بمتفجرات حساسة، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات المتزامنة في عدة مناطق لبنانية، أسفرت عن حوالي 3000 مصاب و12 قتيلاً.

وأضاف أن الهواتف العادية يمكن تفخيخها، لكن البطاريات العادية للهواتف لا تسبب انفجارات بهذا الحجم، خاصةً أن بطارية البيجر صغيرة جدًا.

وطمأن مصطفى مستخدمي الهواتف المحمولة بأن انفجار البطاريات بسبب السخونة الزائدة هو أمر نادر الحدوث ولا يؤدي إلى مثل هذه الكوارث، بل يحدث في حالات استثنائية فقط.

المرصد