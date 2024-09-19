رئيس «هيئة الترفيه» : المنجزات المتحققة ثمرة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة

ثمّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مضامين الكلمة الضافية التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وقال آل الشيخ :”إن الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سمو ولي العهد الأمين جاءت لتبين للجميع حجم العمل المبذول في جميع المجالات للنهوض ببلادنا إلى مصاف دول العالم التي كانت ولاتزال المملكة عضواً فاعلاً فيه على جميع المستويات ومختلف المجالات، حيث حققت ولاتزال جميع مستهدفاتها التي وضعتها في رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية المباركة التي آمن بها شعب ولاؤه لا يتزحزح في قيادته”.

وبيّن آل الشيخ أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن هو ثمرة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والتطورات التي ستعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

وختم معالي المستشار تصريحه بأن الهيئة العامة للترفيه ستواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف الطموحة، وتقديم كل ما يسهم في رفعة الوطن ورفاهية المواطن.

جريدة الرياض