محامي وطبيب شيرين عبدالوهاب يكشفان حقيقة خضوعها لعملية جراحية

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار أخبار عن خضوعها لعملية جراحية. وقد أوضح كل من محاميها ياسر قنطوش وطبيبها حقيقة الأمر.

وفي تصريح لبرنامج «ET بالعربي»، نفى طبيب شيرين هذه الشائعات قائلاً: “هذا الكلام كاذب ولا أساس له من الصحة”. كما أكد محاميها ياسر قنطوش: “الأنباء المتداولة عن خضوع شيرين لعملية جراحية غير صحيحة”.

من ناحية أخرى، أطلقت شيرين عبدالوهاب مؤخراً 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، منها «قالك نسيني»، «بتمنى أنساك»، «عسل حياتي»، «اللي يقابل حبيبي»، «مازال على البال»، و«هنحتفل»، وحققت هذه الأغاني نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

المصري اليوم