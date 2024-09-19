«هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي

ردت الفنانة حلا شيحة على متابع لها طالبها فيه بارتداء الحجاب مرة آخرى.

وكتب المتابع لـ حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلا لها: «ربنا يهديكي وترجعي للحجاب تاني»، حيث ردت عليه قائلة: «هي الهداية بقت حجاب بس؟ والست متلخصة في التغطية بس؟..

طيب وإهمال القلب والمعاملة الكويسة والوفاء والصدق والأمانة؟.. إنتوا اتعلمتوا إيه من الدين والله مش عارفة، باشوف ناس متدينة شكلًا والقلب جوا بايظ بجد وبعيد عن ربنا أصلًا».

المصري اليوم