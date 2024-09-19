تناول 3 أكواب من القهوة يحمي من أمراض القلب .. إليك التفاصيل

تناول القهوة بصورة معتدلة يوميًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك ما كشفه بحث صيني حديث، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthday.

تناول 3 أكواب من القهوة يوفر أكبر حماية لغير المصابين بأمراض القلب

وأفاد البحث أن تناول 3 أكواب من القهوة، أو 200 إلى 300 ملغ من الكافيين يومياً يوفر وقاية من مرضين على الأقل من أمراض القلب والأيض.

وأفاد البحث أن تناول 3 أكواب من القهوة، أو 200 إلى 300 ملغ من الكافيين يومياً يوفر وقاية من مرضين على الأقل من أمراض القلب والأيض.

و أجرى فريق البحث من جامعة سوتشو تقييماً لمعدل استهلاك القهوة والكافيين، من خلال بيانات أبحاث عديدة سابقة شملت أكثر من 172 ألف شخص.

ووجد البحث أن من يستهلكون ما بين 200 و300 ملغ يومياً من كافيين القهوة لديهم انخفاض بنسبة 48.1% في خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية، وبلغ الانخفاض 40.7% لدى من يستهلكون 100 ملغ فقط من كافيين القهوة، مقارنة بمن لا يشربونها.

وتشمل الأمراض المرتبطة بالأيض في هذه الحالة السكري من النوع 2.

وكان تناول القهوة والكافيين على جميع المستويات مرتبطاً عكسياً بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت الدراسة أن الذين أبلغوا عن تناول القهوة أو الكافيين باعتدال كانوا أقل عرضة للخطر.

مصراوي