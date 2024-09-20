«بيتكوين» تسجل أقوى صعود يومي خلال شهر.. وتتخطى 60 ألف دولار

استعادت العملة المشفرة الأشهر في العالم، “بيتكوين”، مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات يوم أمس، حيث يترقب المستثمرون تفاصيل خطط خفض الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسجلت العملة المشفرة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 60.34 ألف دولار، وفقاً لبيانات شركة «Coin Metrics».

وكانت “بيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر قيمة، قد بلغت 61.33 ألف دولار كأعلى مستوى لها خلال شهر، تزامناً مع بدء اجتماعات الفيدرالي الأميركي حول الفائدة.

وحصلت العملة على دفعة إضافية ليلة الاثنين بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن مشروعه الجديد للعملات المشفرة، “World Financial Liberty Coin”، وفقاً لما أوردته شبكة «CNBC» واطلعت عليه «العربية Business».

في هذا السياق، صرّح فيليب بيبر، المؤسس المشارك لشركة Swarm Markets، قائلاً: “من المحتمل أن تتأثر بيتكوين بخفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر تقليص بعض الديناميكيات قصيرة الأجل في السوق”. وأضاف: “لكن على المدى الطويل، فإن تخفيف السياسة النقدية سيؤدي إلى دورة صعودية جديدة لعملة بيتكوين، الإيثريوم، وبقية السوق”. وأشار بيبر إلى أن “بيتكوين” ارتبطت في السابق بشكل ما بمؤشرات التكنولوجيا الرئيسية مثل “ناسداك”، وتتأثر بالتغيرات في الظروف النقدية، حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عوائد في بيئات ذات أسعار فائدة منخفضة.

وتم تداول عملة بيتكوين في نطاق يتراوح بين 55000 دولار و70000 دولار هذا العام. بينما كان المستثمرون يتوقعون تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونمو صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين ونتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية كمحفزات تالية لهز سوق التشفير.

الأنباء الكويتية