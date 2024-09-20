حفل نانسي وسعد والشاب خالد.. للعوائل والبنات فقط..!

ينتظر جمهور الكويت حدثًا موسيقيًا ضخمًا في 29 نوفمبر المقبل، ضمن مهرجان «Road Rush 2024» الذي سيقام في مدينة الكويت للمحركات. سيحيي الحفل النجوم نانسي عجرم، أحمد سعد، والشاب خالد، في ليلة فنية مميزة مليئة بالمفاجآت الرائعة. الحفل مخصص للعائلات والبنات فقط، وفق الشروط التي حددتها الشركة المنظمة.

وقد طرحت نانسي عجرم مؤخرًا عدة أغنيات ناجحة بشكل “سينغل”، من بينها “من نظرة”، التي رافقها فيديو كليب مليء بالأجواء الصيفية الجميلة. كما أصدرت أغنية “غيرانين”، من كلمات وألحان نبيل خوري باللهجة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت نانسي العمل على ألبومها الجديد بالتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أما بالنسبة لأحمد سعد والشاب خالد، فقد قدما بداية الشهر الجاري ثنائية جميلة من خلال أغنية «الزين»، كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود، ألحان أحمد سعد، ويقول مطلعها: «كانت فين العيون دي.. وكان فين الجمال ده.. كانت فين السهرة دي.. وكان فين القمر ده.. كانت فين الضحكة دي.. وكان فين الدلع ده؟.. أنا بحب الحاجات دي.. ده أنا بموت في الكلام ده».

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