البحث عن المدنية عبر فوهة البندقية..

ما هو مفهوم الحرب عند بعض القوى السياسية السودانية ؟ كيف تتفق مع حركة مسلحة على توسيع جبهة مدنية ؟.. هل (لا للحرب) شعار سياسي ام موقف مبدئي..!! هل هو شعار مقصود به تحييد بعض القطاعات الوطنية عن المشاركة فى حماية ارضها ووطنها ، والتغطية على ممارسات وانتهاكات مليشيا الدعم السريع والتغافل عنها ام هو دعوة صريحة لانهاء الحرب ؟..

وهل يتم ذلك من خلال تحالفات مع حركات مسلحة ظل شعارها منذ العام 2003م ( No) لأى دعوة سلام أو تفاوض..

هذا محض تحايل واستهبال سياسي..

انما نعايشه ، أن بعض القوى السياسية جعلت من البندقية والحرب وسيلة لابتزاز الشعب السوداني ، فأما القبول بها أو الويل والثبور وعظائم الأمور..

فالواضح أن لا للحرب شعار مقصود به (لا للوطن وجيشه وشعبه) دون وجود (تقدم ومليشيا الدعم السريع والاجندة الخفية)..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق على

19 سبتمبر 2024م