🔴 المقاومة الشعبية- مبايعة المصباح والإنضمام ل(البراؤون)

*منذ اندلاع المقاومة الشعبية على ذلك النحو المثير فلقد أثارت المخاوف و المحاذير في كل مكان ولأي انسان حتى أؤلئك الذين حملت السلاح للقتال معهم !!*

*من العبط الظن بأن كل هؤلاء /الآلاف من الشباب- كيزان ـ وليس كل الظن إثم ولكن إن كانوا كذلك فإن ذلك لا يسقط حقهم في الدفاع عن أهلهم وبلادهم ولا يبطل عقيدتهم في الجهاد*!!

*أي مكان نذهب إليه نجابه بشكاوى المقاومة وإن اختلفت الأمكنة فإن التفاصيل واحدة من التسليح للصرف الإداري والخلافة في الأهل وحتى العلاج وإكرام الشهداء !!*

*إن قضية المقاومة من الحساسية بمكان ألا تطرح للرأي العام هنا والآن ولكن كسبا للوقت والجهد ولأجل كسب المعركة الجارية فإني أشير على شباب المقاومة الشعبية وشيبها في كل مكان و بفقه الضرورة مبايعة القائد مصباح طلحة والانضمام للولاء (البراؤون)!!*

*نعم -قد يكون هناك اختلاف توجهات فكرية ولكن في الظرف القائم -لا يهم بتقديري- إن كان المصباح ولواء البراء اخواني أو سلفي جهادي -قاعدي او حتى داعشي -لا يهم إن كان موصولا بحزب الله أو جماعة أنصار الله -المهم أنه يرد عدوانا على المستضعفين و الآمنين في ديارهم* !!

*المليشيا اليوم تتكتل على أساس اثني فهل التكتل على اساس وطنى وعقدي معيب؟!*

*إن مبايعة المصباح والإنضمام للواء البراء اليوم تحقق هدفين أعلى وأدنى -الأول الدفاع عن الناس والثاني توفير معينات هذا الدفاع والأخير ميسور للواء البراء وايضا -لا يهم من اين !!*

*إن بايعت المقاومة الشعبية القائد المصباح وانضمت للواء البراء يكون عندنا غدا جيشا كاملا من (البراؤون) والكائن يكون!!*

*بقلم بكري المدنى*

