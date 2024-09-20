كله عند العرب إخوان؟؟…

1- في نهاية عام 1990 كنت بدأت أعمل كمهندس مدني بأحد الشركات الماليزية وطلب مني عمل شغل (دراسة حقلية) بمنطقة غابات قريبة من (معسكر يشبه الجيتو اليهودي) ويعرف بسم (معسكر جماعة الأرقم) ..

2- وخلال عملي وقربي من هذا المعسكر كنت كثيرا ما أذهب إليهم لتناول الإفطار والغذاء أنا وعمال الشركة.. وهناك تقابلت مع أحد الإخوة التونسيين (لا أتذكر إسمه الآن) وعلمت منه أنه يعمل (منشد ديني) ضمن جماعة الأرقم.

3- توضد علاقتي بهذا الرجل التونسي وكان كثيرا ما يدعوني لحضور (حلقة الدرس) والتي كان يتحدث فيها (خليفة المسلمين) (أبويا أشعري التميمي). صاحب الصورة الأولي والذي يشبه إلى حد كبير صورة الشيخ (صلاح التيجاني) بالصورة الثانية. والذي كان يؤمن أنه المهدي وأن له قوى خارقة ومع ذلك كان هنالك الكثير من أتباعه الذين استمروا في تأييده ومن آمن بإفكاره.

4- كان (أبويا أشعري التميمي) يجيد اللغة العربية بشكل رائع ولذلك كان يفسر القرآن والأحاديث كيفما يريد ويقنع أتباعه بشكل جيد جدا ولكني كنت كثيرا ما كنت (أضحك) في ضميري وأستعجب عن كيف تمكن هذا (الجاهل) من إقناع أتباع يحملون أعلى الشهادات الجامعية من المالايو المسلم.

5- جماعة (الأرقم الماليزية) تشبه إلي حد كبير ما كان يعرف زمان بسم جماعة (التكفير والهجرة) .. حيث كان يهاجر العديد من الشباب الماليزي الحياة في المجتمع الماليزي والهجرة لــ (معسكرات جماعة الأرقم) والتي إنتشرت تقريبا في جميع ولايات ماليزيا ووصلت حتى (الفلبين- وتايلاند).

6- الجماعة كان لديها ذراع إقتصادي وخدمي وصل لقرابة 250 مليون دولار أمريكي عام 1994.. في هذا العام تحديدا دخلت جماعة الأرقم في تحدي مع حكومة محاضير محمد وذلك بعدما تبين للدكتور محاضير التأثير السلبي لمثل هذه الجماعات على المجتمع الماليزي المسلم .. حيث الإنعزل والحياة في الجيتو لن يمكن المجتمع الملايو المسلم من الإنخراط في الحياة العامة والإقتصادية.

7- تم (حل جماعة الأرقم) عام 1994 ولكن لم يتم مصادرة أموالهم وسمح لهم بالإستثمار في مجالات معينة ولكن بعدما تحول نشاطهم من (جماعة تبليغ) إلي شركة تجارية. فتم فتح محلات بقالة ومدارس أهلية وعيادات طبية وصار منهجها أكثر إعتدالا عن السابق وخاصة بعد وفاة مؤسسها (أبويا الأشعري).

8- جماعة الأرقم والتي تحول إسمها فيما بعد لــ ( منتجات إخوان) هي ذات منهجية (صوفية بحتة) ولا علاقة لها بأي حال من الأحوال بــ (جماعة الإخوان المسلمون والذين يمثلهم سياسيا حزب باس). بل يمكن القول أنهم (أعداء فكريا ومنهجيا).

9- الإسبوع الماضي أعلن البوليس الماليزي وجود (شبه جريمة تحرش بالأطفال) في المدارس الداخلية التي تديرها شركة (منتجات إخوان) ومنذ ذاك الحين وإعلام دول الخليج ينشر أخبار (كاذبة) يتهم فيها الإخوان المسلمون بماليزيا بهذه (الفضيحة والتي لازالت تحت التحقيق).

10- جريدة العربية السعودية نشرت العديد عن أخبار (التحرش بالأطفال) في مدارس (منتجات إخوان) على أنها جزء من النشاط التعليمي لجماعة الإخوان المسلمون في ماليزيا وهذا ما أغضب الحكومة الماليزية جدا متهمة جرائد الخليج العربي (بالجهل).

11- حزب (باس) في ماليزيا التابع للإخوان المسلمون هو حزب سياسي يعمل على المستوي السياسي والإجتماعي بجميع الولايات الماليزية ويشكل حكومة ولاية (كلنتن) منذ أكثر من 40 عام وأحيانا يشكل حكومات ولايتان أو ثلاثة أخري وخاصة ولايات الشمال.

12- ظهور قصة الشيخ النسونجي (صلاح التيجاني) مع إحترامي وتقديري لمؤسس للطريقة الصوفية التيجانية الشيخ أبو العباس التيجاني.. لا يقلل بتاتا من منهجية الطريقة التيجانية بما فيها من (فكر صوفي وروحي راقي). فصلاح التيجاني هو نفسه (أبويا تميمي الأشعري) كلاهما (دجال).

محمد حافظ



