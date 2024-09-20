محامي البشير لـ(المحرر): نقل الرئيس السابق ورفاقه الى مروي لتدهور حالتهم الصحية

كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد الحسن الأمين عن وصول عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين ويوسف عبد الفتاح الى مستشفى مروي اليوم بعد تدهور حالتهم الصحية بعد تطاول فترة اعتقالهم في ظروف وصفها بالقاسية في المنطقة العسكرية في كرري.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين في تصريحات خاصة لـ(المحرر) ان الحالة الصحية للرئيس السابق عمر البشير ظلت متدهورة لانعدام العلاج في القاعدة العسكرية، ووصلت الحالة الصحية للفريق بكري حسن صالح الى مرحلة حرجة لضعف مناعته ومضاعفات الأمراض المزمنة، مما أضطر السلطات لنقله الى مستشفى مروي حيث ظل يخضع للعلاج خلال الثلاث أسابيع الماضية.

وكشف الحسن عن خضوع يوسف عبد الفتاح الى عملية جراحية كبيرة تتطلب المتابعة المستمرة، ومن المتوقع أن تجري له عملية عيون أيضا خلال الفترة القادمة.

وقال الأمين أنهم تقدموا بطلب للقضاء السوداني لمعرفة حقيقة الوضع القانوني لموكليه خاصة حقهم في العلاج وضرورة تلقي بعضهم عناية خاصة بسبب الأمراض المزمنة وتدهور أحوالهم الصحية، مشيرا الى أن حالة الرئيس السابق عمر البشير تتطلب علاجه في الخارج حسب التقرير الطبي.

وأوضح أنهم علموا بطريقة رسمية أن القضاء ليس لديه سجناء في الوقت الراهن وأن البشير ورفاقه معتقلين بواسطة الاستخبارات العسكرية.

وطالب محامي البشير السلطات التعامل بالمثل حيث تم أطلاق سراح بعض الموقفين في السابق بالضمانة أو التعهد بعد الحرب لعدم توفر الأمن، وأشار الى خروج بعض السجناء الى خارج السودان مثل علي الحاج الذي خرج الى ألمانيا بعد انهيار التأمين وهروب الحراسة في المستشفى بعد اندلاع الحرب، مطالبا بحق التعامل بالمثل بأطلاق سراح البشير ورفاقه على أن يمثلوا أمام القضاء متى ما طلب منهم ذلك حفاظا على حالتهم الصحية.

المحرر