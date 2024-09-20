موجة الانفجارات الجديدة في لبنان تشمل الهواتف وأجهزة البصمة وأجهزة الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أمس الأول ، أن موجة الانفجارات الجديدة طالت أنظمة الطاقة الشمسية ما أدى إلى احتراق منازل في العديد من المناطق اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى “إصابة فتاة في بلدة المروانية جنوبي البلاد إثر انفجار أنظمة الطاقة الشمسية في عدد من المنازل”.

وذكر مصدر أمني لبناني لوسائل الاعلام أن الانفجارات طالت أنواع مختلفة من أجهزة الاتصالات منها الهواتف وأيضا أجهزة البصمة واجهزة تعمل على نظام الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم.

الشرق القطرية