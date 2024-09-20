بأسعار منخفضة جدا.. أسوأ شركة طيران أوروبية في طريقها إلى الخليج

أعلنت شركة “ويز إير” -التي حصلت هذا العام على لقب “أسوأ شركة طيران في أوروبا” من هيئة المستهلكين في بريطانيا- أنها ستطلق رحلات جوية طويلة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال موقع يورونيوز عن الشركة التي تتخذ من المجر مقرا لها قولها إنها ستبدأ في إطلاق رحلات من لندن إلى منطقة الخليج في مارس 2025، وستتبعها في يونيو بخط من ميلانو إلى الخليج العربي.

وسجلت “ويز إير” أيضا أسوأ انضباط في المواعيد لـ3 سنوات متتالية، بحسب الجزيرة نت.

ولا تقدم شركة “ويز إير” أي خدمات للركاب على متنها، ومقابل ذلك تكون أسعار التذاكر منخفضة للغاية مقارنة بأسعار تذاكر الطيران العالمية، ويتوقع ألا تقدم الشركة أي امتيازات للركاب في الرحلات طويلة المدى أيضا.

الأسعار

وستبدأ أسعار التذاكر من 160 يوروا لركاب المملكة المتحدة مقابل رحلة ذهاب فقط إلى جدة.

وفي طريق العودة، ستكون الرحلات أرخص لتصل إلى 130 يورو بسبب الرسوم التي تفرضها بريطانيا على المسافرين جوا.

ويعادل هذا الرقم نصف تكلفة الرحلة العادية إلى أي مدينة خليجية، إذا تم حجزها اليوم.

ذوي الدخل المحدود

ويقول المدير التنفيذي للشركة، جوزيف فارادي لموقع يورونيوز، إنه يأمل أن يكون العملاء من ذوي الميزانية المحدودة على استعداد “لتحمل معاناة” الرحلات الطويلة المرهقة.

وأكد أن رحلات “ويز إير” إلى الشرق الأوسط على غرار خدماتها للرحلات قصيرة المدى في أوروبا، ستحتوي على مقاعد اقتصادية فقط على متنها.

وستكون المقاعد بنفس تصميم المقاعد على رحلات المسافات القصيرة، ولن تكون قابلة للإمالة أو مزودة بأي مزايا إضافية.

ومع ذلك، يقول فارادي إنه واثق من أن الركاب سيكونون سعداء بتجربة “منخفضة التكلفة للغاية”. ويتوقع إطلاق المزيد من المسارات المماثلة في المستقبل القريب..

الشرق القطرية