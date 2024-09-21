تركيا ترغب فى اﻻستثمار فى الطاقة الشمسية

أفاد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد، بأن لدى الشركة دراسات جاهزة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من شركة ميريليدز التركية الذي يزور السودان حاليًا، حيث ناقش الطرفان رغبة تركيا في الاستثمار في عدد من المجالات، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

وخلال اللقاء، قدم المدير العام شرحًا مفصلًا حول الحاجة الملحة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في السودان، مشيرًا إلى بعض التجارب الناجحة رغم محدوديتها. كما أوضح أن الشركة لديها دراسات جاهزة لخمسة مشروعات للطاقة الشمسية، بإجمالي سعة تصل إلى 1500 ميغاواط، موزعة على مختلف ولايات السودان.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مشيرين إلى خبراتهم الكبيرة وقدراتهم المالية والفنية، ومؤكدين عمق العلاقات التركية السودانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التركية تعمل في مجالات الطاقة الكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية، والتعدين، بالإضافة إلى الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية.

سونا