«أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟

حل الفنان الشاب خالد ضيف على برنامج «بيت السعد»، وتحدث مع أحمد وعمرو سعد في موضوعات كثيرة ومتنوعة، وفيما يلي أبرز تصريحاته خلال الحلقة.

كشف الفنان الشاب خالد كواليس انتقاد فنانة عربية شهيرة لشهرته وحديثها عنه وأنه ليس فنانًا عالميًا.

وقال في لقائه مع برنامج بيت السعد: «فنانة عربية شهيرة قالت عليا ذات مرة إني فنان مش عالمي».

وتابع: «فجاءني جماعة من الصحفيين قالوا لي أن فنانة تحدثت عني وقالت إني فنان مش عالمي.

واستطرد: «قلت لهم: كل الاحترام لكن هل هذه الفنانة معروفة عالميا؟ وأنصحها أن تشاهد السوشيال ميديا لترى هل أنا فنان عالمي أم لا؟.

المصري اليوم