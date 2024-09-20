ثقافة وفنون
عمرو دياب يتألق بحفل الأهرامات وسط حضور كامل العدد – صور
أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا خاصًا أمس بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة.
وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزها يا أنا يا لاء، ولو اتساب، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، ميدلي قديم، شكرا من هنا لبكرة، هتتدلع، وياه وغيرها من الأغاني.
المصري اليوم
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