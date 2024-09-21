توقعات بتراجع حزام المطر الى وسط وجنوب وسط السودان

قالت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليومية انه يتوقع توالي استمرار هطول الامطار في عدد من ولايات البلاد بكميات ونسب متفاوتة، من غزيرة الى متوسطة الى خفيفة.

وتوقعت ان يتراجع حزام المطر الى الوسط وجنوب وسط السودان كما توقعت ان يحافظ الفاصل المداري على موقعه حيث يمر اليوم شمال مدن :بورتسودان،عطبرة،الابيض ،الفاشر،الجنينة،وجنوب مدينتي ابوحمد والدبة. وقالت انه يتوقع ان يتعمق منخفض الهند الموسمي شمال شرق البلاد في ولايات، نهر النيل،البحر الاحمر ،الشمالية.

واضافت انه يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة العظمى والصغرى في ولايات، البحر الاحمر ،نهر النيل،الشمالية،الخرطوم،وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدل ليلا في معظم انحاء البلاد،حار جدا نهارا دافيء ليلا في شمال البلاد.

وتوقعت هطول “امطار غزيرة ” جنوب غرب ولايتي شمال وجنوب كردفان،وجنوب ولاية شمال دارفور، وسط وشمال ولاية غرب كردفان وجنوب ولاية غرب كردفان،وولايات شمال ووسط وغرب وجنوب دارفور.