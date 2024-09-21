اكتشاف مقطوعة موسيقية غير معروفة لموزارت

تم اكتشاف مقطوعة موسيقية قصيرة جديدة في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا، تُنسب إلى الموسيقار الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت، والتي لم تكن معروفة سابقًا. ويُعتقد أن الملحن النمساوي قد ألّفها في شبابه، وفقًا لما أعلن عنه الباحثون يوم الخميس.

أوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ في بيان أن المقطوعة المكتشفة تتكون من سبع حركات لمجموعة ثلاثي وتري، وتبلغ مدتها الإجمالية حوالي 12 دقيقة. ويُرجح أنها أُلّفت في منتصف أو أواخر ستينيات القرن الثامن عشر. وبدأ موزارت، المولود في عام 1756، مشواره الموسيقي مبكرًا تحت إشراف والده ليوبولد موزارت.

تم العثور على المقطوعة أثناء فحص مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة، ضمن التحضير للإصدار الأخير من “كتالوغ كوشل”، وهو المرجع الشامل لجميع أعمال موزارت. وجاء في البيان أن “المخطوطة نُسخت بالتملية حوالي عام 1780، لذا فهي ليست بخط يد موزارت. وقد كُتبت بالحبر البني الداكن على ورق أبيض مصنوع يدويًا، والمخطوطة غير موقعة”.

أُطلق على المقطوعة في الإصدار الجديد للأعمال الكاملة عنوان “موسيقية ليلية صغيرة جدًا” (Ganz kleine Nachtmusik)، في إشارة إلى واحدة من أشهر أعمال موزارت “موسيقية ليلية صغيرة” (Eine kleine Nachtmusik).

وتولت عزف المقطوعة المكتشفة، للمرة الأولى علنا أمس الخميس، فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورغ النمسوية، حيث ولد موزارت. وسيقام السبت العرض الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.

وأفادت النسخة الجديدة من “كتالوغ كوشل” بأن “العمل كتب قبل رحلة موزارت الأولى إلى إيطاليا”.

ونقل بيان عن أولريش ليسينغر المدير العلمي لمؤسسة “موتسارتيوم” في سالزبورغ قوله إن هذه المقطوعة توفّر معطيات جديدة إذ أن “موزارت الشاب كان معروفا بشكل أساسي حتى الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان والسيمفونيات”.

لكنّ قائمة كتبها ليوبولد موزارت، والد الموسيقي الشهير وأبرز معلميه، أشارت إلى وجود عدد من مؤلفات موسيقى الحجرة الأخرى كتبها في شبابه وفُقِدَت كلها.

أما المقطوعة الثلاثية الوترية الكاملة، فأمكَنَ حفظها في لايبزيغ بفضل مجموعة من الظروف المؤاتية، بحسب ليسينغر. ونظرا إلى أن شقيقته هي التي تولت نَسْخَ المخطوطة، يرجّح أن تكون احتفظت بالعمل تخليداً لذكرى شقيقها.

المصدر: آ ف ب