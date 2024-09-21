عرض «لعل الله يراني» لسهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية

يعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في دورته الـ40 فيلم “لعل الله يراني” لأول مرة، وهو فيلم روائي قصير من بطولة النجمة سهر الصايغ وإخراج محب وديع.

يشارك الفيلم في المنافسة على جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم مصري قصير يتناول القضايا الإنسانية، والتي تضم 8 أفلام أخرى. وكانت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، قد قررت إطلاق هذه الجائزة تكريمًا لذكرى الناقد والمؤرخ الكبير أحمد الحضري، الذي كان رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية ورئيسًا سابقًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي. تُمنح الجائزة من قِبل لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.

تدور أحداث الفيلم حول “دينا”، التي تشعر بأنها لا تُمثل سوى رقم في الحياة، وتعيش بإحساس دائم بعدم الأهمية أو الاهتمام. تدفعها الضغوط النفسية الشديدة التي تعاني منها إلى التفكير في الانتحار، وقبل أن تقدم على ذلك، تنشر آخر كلماتها على حسابها في فيسبوك قائلة: “أحببت الجميع، ولم يحبني أحد… لذلك، حان وقت الرحيل، لعل الله يراني!” ولكن حياتها تتغير بشكل مفاجئ بعد نشر هذه الكلمات.

وتُشارك في البطولة الفنانة نانسي نبيل، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومدير التصوير كوتا طلعت، ومدير الإنتاج رشا رمزي، والمنتج الفني رفيق چورچ، وديكور مينا ميلاد، ومونتاج بيشوي إيميل وموسيقى روماني ميشيل.

تقام الدورةالـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.

بوابة الأهرام