بإطلالة جريئة.. شاهد آيتن عامر تغازل جمهورها ومحبيها

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية فستانًا أسود مكشوفًا أبرز رشاقتها. من الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا بسيطًا بألوان هادئة، مع ترك خصلات شعرها تنسدل على كتفيها.

تنتظر آيتن عرض فيلمها الجديد “عنب”، الذي يشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، وتوني ماهر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة. الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وكتابة يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

كما انضمت آيتن عامر إلى أبطال مسلسل “الحلنجي” بطولة محمد رجب، وتأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، حيث ستؤدي دور فتاة شعبية في العمل.

وستظهر آيتن عامر خلال أحداث المسلسل في دور حبيبة محمد رجب ضمن الأحداث، واسمها سماح، وتعمل في معرض سيارات. مع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويواصل المنتج ممدوح شاهين في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.

صدى البلد