بحضور وزير الداخلية ومدير الجمارك.. ضبط (141) كيلو جرام من مخدر الآيس

وقف السيد وزير الداخلية المكلف اللواء م/خليل باشا سايرين ظهر الجمعة بمباني إدارة مكافحة التهريب بمدينة بورتسودان على الإنجاز الكبير الذي حققته قوات مكافحة التهريب البحر الأحمر بضبطها لعدد (2)عربة بوكس على متنهما كميات كبيرة من مخدر الآيس، وذلك بحضور السيد الفريق/حسب الكريم آدم النور مدير عام قوات الجمارك، والسيد اللواء شرطة حقوقي د./نصر الدين محمد فضل المولى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر السيد مساعد مدير عام قوات الجمارك للشئون الإدارية والمالية اللواء بابكر يوسف بابكر والسيد اللواء عبد الرحمن بدوي عبيد مساعد المدير العام للعمليات الجمركية والسيد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب ولفيف من قيادات وضباط قوات الجمارك.

واشاد السيد الوزير بالانجاز الكبير الذي يدل على اليقظة التامة والحس الأمني الكبير الذي يتمتع به ضباط وأفراد قوات الجمارك خاصة قوات مكافحة التهريب المنتشرين في كل ربوع السودان لافتا إلى أن الدولة في أعلى مستوياتها على علم بانجازات قوات الجمارك من خلال تنفيذهم للسياسات المالية والاقتصادية ومكافحة التهريب.

من جانبه اوضح السيد الفريق حسب الكريم آدم النور أن هذا الإنجاز ليس بغريب على قوات الجمارك التي عودتهم على تحقيق الانجازات وقدمت في سبيل ذلك ارتالا من الشهداء، مبيناً أن الضبطية تعتبر من الضبطيات النوعية والتي كان من الممكن ان يكون لها تأثيراً مباشراً على صحة وعقول الشباب، وأن هذا الإنجاز لا ينفصل عن معركة الكرامة معلنا عن رفع راية الاستنفار لمكافحة كافة أشكال التهريب. لافتا الى أن مثل هذه الممارسات السالبة للمهربين تتطلب ضرورة تحديث وتطوير آليات مكافحة التهريب للقيام بأدوارها الكبيرة في حمايةالاقتصاد والمجتمع.

وأوضح اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب ان الضبطية بلغت(141) كيلو جرام من مخدر الآيس تم ضبطها في عدد اتنين عربة بوكس بجانب عدد واحد متهم.

وحيا سيادته مجهودات قوات مكافحة التهريب في كافة الولايات مبينا ان هذا الاسبوع شهد العديد من الضبطيات المختلفة بعدد من ولايات السودان.