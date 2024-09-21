تناول الإفطار والعشاء في هذا التوقيت يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة إلى أن تناول وجبتي الإفطار والعشاء في توقيت محدد قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب موقع health، فيمكن لتوقيت تناول وجبات الطعام قد يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدراسة، أن وقت وجبة الإفطار المناسب قبل التاسعة صباحا،ـ وكذلك وجبة العشاء قبل التاسعة مساء

وأوضحت أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحا والعشاء بعد الساعة التاسعة مساء ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، عندما يكون الميلاتونين (هرمون النوم) في ذروته، قد يمنع الجسم من استقلاب الطعام بكفاءة، ويسبب زيادة الوزن ويضعف عملية التمثيل الغذائي للدهون.

المرصد