بطولات خفية لضباط القوات المسلحة

الضابط الذي باع سيارته لانقاذ طلمبات مشروع #الأمن_الغذائي

بعد اشتعال الحرب ونهب البنوك مرت البلاد بوضع مالي مخيف غامض، أحجمت البنوك عن الصرف وأمسك التجار اموالهم وكادت مشاريع وحواشات صغار المزارعين أن تجف مياهها لعطل في الطلمبات.

عندها لم يتمكن العقيد م. حاج حمد الباهول من ايجاد التمويل اللازم لصيانة الطلمبات ، ومع شكوى صغار المزارعين سارع الرجل بكل بسالة وتوكل لبيع سيارته الخاصة وصان بها الطلمبات وتم سقي المشاريع وانقاذها واعالة مئات الاسر .

ورغم انه يمسك قلم الصرف بيديه بالمشروع كمدير؛ الا إنه كان يؤخر تصديق الدين المالي ثمن سيارته الخاص به ويخرجه في أقساط حتى فقد قيمته ولم يستطع اعادة شراء سيارته حتى اللحظة !

العقيد م حاج حمد رافقته حول المشروع وشعرت كم ان الرجل محب لعمله عاشق للزراعة يقدم العون للجميع بتفان

أمثاله يقودون المعركة الأقوى معركة الانتاج، حيث اعاشة السكان وتوفير المال اللازم للتطوير

الامن الغذائي نجحت به محاور ضخمة انتجت السمسم والتسالي والفول السوداني والعدسية و..

السيد والي #نهر_النيل المحترم قدم هديته الانتاجية لكل نازح يريد الزراعة قطعة أرض وتسهيلات غير مسبوقة.

وزارة الزراعة تنتشر مكاتبها الارشادية حول المشاريع بطريقة موفقة .

#معركة_الزراعة

محمد هاشم الحكيم

#الدامر #عطبرة

