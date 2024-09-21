“المرض الغامض” في أسوان..وزارة الصحة المصرية تصدر بيان

أصدرت وزارة الصحة المصرية، السبت، بيانا تفصيليا بشأن مستجدات الوضع في محافظة أسوان أقصى جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب انتشار عدد كبير من الحالات المصابة بنزلات معوية، وسط مخاوف بين المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه “على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات محافظة أسوان”، أوضح المتحدث باسم الوزارة، حسان عبد الغفار، أنه “تمت مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم”.

وقال إنه بعد “فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه”.

وأضاف أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وجه “بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول لمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى”.

كما أشار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج، “من 63 إلى 25 حالة فقط”.

وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، لأسباب غامضة، وفق صحيفة المصري اليوم.

وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود “حالات كوليرا”، وهو ما لم تذكره السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.

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