بعد تفجيرات “البيجر”.. مادورو يحذر الفنزويليين

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حكومته ومؤيديها إلى تجنب قبول “الأجهزة الإلكترونية كهدايا” في عيد الميلاد، وذلك في أعقاب التفجيرات التي وقعت هذا الأسبوع في لبنان لأجهزة اتصال لاسلكي تُستخدم من قبل عناصر حزب الله.

وقال مادورو في بيان: “تجنبوا قبول الهدايا الإلكترونية (…) كونوا حذرين من الهواتف والأجهزة المحمولة”.

كما طلب من جميع “الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية” التركيز على شراء “منتجات يدوية وألعاب محلية الصنع” لتبادل الهدايا خلال احتفالات عيد الميلاد.

وقرر تقديم موعد الاحتفالات إلى الأول من أكتوبر تكريمًا لسكان البلاد التي تشهد اضطرابات منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 28 يوليو.

وكانت أجهزة “بيجر” و”ووكي توكي” يستخدمها عناصر من حزب الله، المدعوم من إيران وحليف حركة حماس الفلسطينية (المصنفتين كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة)، قد انفجرت في مناطق مختلفة من لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

واتهم حزب الله ولبنان إسرائيل بالمسؤولية عن تفخيخ هذه الأجهزة، فيما لم تصدر إسرائيل تعليقًا على هذه الهجمات حتى الآن.

فرانس برس