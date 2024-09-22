صفاء أبو السعود: أتمنى تقديم عمل فني للأطفال من ذوي الهمم

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها البالغة بالمشاركة في ملتقى “أولادنا” للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنهم يمثلون أجمل ما في الحياة.

وفي حديثها لصحيفة “الشروق”، أعربت صفاء عن أمنيتها أن تقدم في المستقبل عملاً فنياً يتناول قضايا هؤلاء الأطفال، ويبرز للمجتمع العربي مواهبهم الفريدة التي لا توجد لدى الآخرين، مثل الرسم والغناء والرقص وغيرها. وأكدت أن إنتاج عمل فني يعبر عنهم سيلقى نجاحاً كبيراً.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قد قدمت مؤخراً برنامجاً إذاعياً بعنوان “لحظة صفا”، والذي يوفر فرصة مميزة للمستمعين للاستمتاع بمحتوى إذاعي عالي الجودة، يناقش قضايا هامة ويقدم وجهات نظر متنوعة، مما يفتح المجال للتفكير والحوار.

الشروق نيوز