زاهي حواس: تمثال الملكة نفرتيتي خرج من مصر بالتدليس – فيديو

صرح الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، بأن مصر أثبتت أن “حجر رشيد” تم نقله بطرق غير شرعية، وأشار إلى أن القوانين الدولية المتعلقة بسرقة الآثار تم تفسيرها وفق مصالح الدول التي قامت بنهبها، مما جعل من الصعب استعادة الآثار المنهوبة قبل عام 1970.

وأوضح حواس، خلال مقابلة في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، أن تمثال الملكة نفرتيتي غادر مصر بطريقة غير قانونية، وعندما شاهده هتلر، رفض إعادته لمصر.

وأضاف أن العالم الألماني بورخارت كتب في مذكرة الحفريات المتعلقة باقتسام الآثار المكتشفة أن التمثال الذي عُثر عليه مصنوع من الجبس ويعود لأميرة ملكية، وهي نفرتيتي.

وأشار أيضاً إلى أن أحد المتاحف في بلجيكا يحتوي على العديد من الآثار الإفريقية التي تم نهبها بالقوة، كما أن المتحف البريطاني تعرض للسرقة العام الماضي، حيث تم نهب حوالي 2000 قطعة، من بينها آثار مصرية.

واختتم قائلا: الرئيس السيسي مهتم ومنشغل بعودة الآثار المصرية المنهوبة، ووجه بضرورة الاهتمام لاسترجاع الآثار المنهوبة من كل بلدان العالم.

الشروق نيوز