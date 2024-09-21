عمرو أديب عن حالات النزلات المعوية: نحتاج بيانا واضحا “البعض على السوشيال ميديا بدأ يحملها للإخوة السودانيين”

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة رصد 63 حالة مصابة بأعراض نزلات معوية (إسهال، غثيان، قيء) في محافظة أسوان، متسائلا عن سبب انتشار هذه الإصابات في ظل غياب التفسير الرسمي.

وقال خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر شاشةMBC” مصر”، مساء الجمعة، إن “بيان وزارة الصحة والجهات المعنية لم يذكر سبب الإصابات”، مضيفا: “مرفق المياه قال إن المياه نظيفة، والمحافظة قالت إحنا تمام، ووزارة الصحة قالت استقبلنا حالات، وجهات في أسوان قالت مفيش حد ذهب للمستشفيات ومفيش حاجة، والناس اللي بتحب الوطن قالوا مفيش أي حاجة خالص”.

وعاتب غياب التفسير الرسمي لظهور الإصابات، متسائلا: “ما هو سبب الإصابات، نحن في انتظار ظهور بيانات رسمية، حاولنا نتواصل مع مسئولين؛ ولكن لم نجد مسئولا واحدا قرر أن يتحدث معنا ويقولنا إيه الحكاية!”.

وأضاف: “لا أحد ينكر وجود الدولة على الأرض وتصديها لكن نحتاج معرفة ما هو السبب! هل الأمر له علاقة بمرض وبائي؟ البعض يتحدث عن مياه فيضانات قادمة من السودان هل المياه كانت ملوثة، مع العلم أن الناس لا تشرب هذه المياه، وبعض الناس بدأت تخاف وتشتري المياه المعدنية”.

واختتم متسائلا: “هل الإصابات توقفت؟ نحتاج بيانا واضحًا وشاملًا يقول لنا ماذا يحدث في أسوان؟ خاصة وأن البعض على السوشيال ميديا بدأ يحملها للإخوة السودانيين، هل سنترك الموضوع بدون رد حاسم قاطع؟”.

الشروق نيوز