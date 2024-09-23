نيكول سابا تشعل ختام صيف 2024 على نيل القاهرة

اختتمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صيف 2024 بحفل ضخم في القاهرة، أقيم على إحدى المراكب الليلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، إلى جانب معجبيها من مختلف الجنسيات العربية وأسرهم.

وصلت نيكول برفقة مدير أعمالها مصطفى بدوي، وكان في استقبالهما وليد فواز، محمد فلانتينو، ومنظم الفعاليات الفنية زين السقا. وفور صعودها إلى المسرح، تعالت الهتافات وصيحات الإعجاب من الجمهور، والتي استمرت طوال الحفل.

قدمت نيكول مجموعة من أغانيها المميزة التي تألقت بها على مدار مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى أغنيتيها الجديدتين باللهجة المصرية: “الكات كاتي” من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، و”الباب يفوت جمل” من كلمات أمير طعيمة ولحن محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، واللتين لاقتا استحسان الحضور.

جدير بالذكر أن نيكول حصدت جائزة التميز والإبداع لعام 2024 من مهرجان الفضائيات العربية وسط عدد كبير من نجوم وصناع السينما والدراما التليفزيونية.

الشروق نيوز