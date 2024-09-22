منوعات

سيطر الجنجويد على مدن كثيرة ولم يستطيعوا إقامة صلاة جمعة دعك من أن يديروا شؤون دولة

2024/09/22
الجنجويد
الجنجويد

مبتغى الجنجويد وغاية منتهاهم دخول الفاشر وشندي ، لا مثال يسعون للوصول إليه أو مشروع يعملون على تحقيقه، فقط غلّ وغبينة وحقد يقودهم إلى المهالك.

سيطر الجنجويد على مدن كثيرة ولم يستطيعوا إقامة صلاة جمعة دعك من أن يديروا شؤون دولة، سيموت هؤلاء المجرمون لأجل اللاشيء وسيفنى هؤلاء المرتزقة وسيُنسون كما نُسي من قبلهم من المأجورين ..
حسبو البيلي
Hasabo Albeely

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