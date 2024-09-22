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سيطر الجنجويد على مدن كثيرة ولم يستطيعوا إقامة صلاة جمعة دعك من أن يديروا شؤون دولة
مبتغى الجنجويد وغاية منتهاهم دخول الفاشر وشندي ، لا مثال يسعون للوصول إليه أو مشروع يعملون على تحقيقه، فقط غلّ وغبينة وحقد يقودهم إلى المهالك.
سيطر الجنجويد على مدن كثيرة ولم يستطيعوا إقامة صلاة جمعة دعك من أن يديروا شؤون دولة، سيموت هؤلاء المجرمون لأجل اللاشيء وسيفنى هؤلاء المرتزقة وسيُنسون كما نُسي من قبلهم من المأجورين ..
Hasabo Albeely
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