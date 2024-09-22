“الكورتيزول” على تيك توك.. هل يجب أن تصدق كل ما يُقال؟

في الآونة الأخيرة، أصبح “الكورتيزول” محط اهتمام كبير في عالم العافية، إذ تتداول منصات مثل “تيك توك” كثيرًا من النصائح حول كيفية موازنة مستويات هذا الهرمون، ومع ذلك فإن كثيرًا من المؤثرين الذين يشاركون تلك المعلومات، ليس لديهم خلفية طبية، الأمر الذي أثار القلق بين الأطباء.

وأشارت الدكتورة “كارين” تانغ، طبيبة أمراض النساء، لموقع “يو إس توداي” إلى أن معظم المحتوى المتعلق بالكورتيزول على وسائل التواصل الاجتماعي قد يجعل الأفراد يشعرون بأنهم يعانون اختلالًا هرمونيًّا، وهو أمر ليس دقيقًا بالضرورة.

وأوضحت أن الحالات الحقيقية التي تتطلب علاجًا نادرة، تؤثر فقط في 10 إلى 15 شخصًا في العالم، لكل مليون سنويًّا.

فما هو الكورتيزول؟

الكورتيزول هو هرمون التوتر الأساسي في الجسم، ويقوم بعدة وظائف مهمة مثل تنظيم ضغط الدم وسكر الدم، والتحكم في دورة النوم، وتقليل الالتهابات، وإدارة استخدام الجسم للمواد الغذائية.

ويقول الأطباء إن أعراض اختلال هرمون الكورتيزول نادرة، ومن بينها “وجه القمر” إذ يصبح الوجه أكثر استدارة بسبب تراكم الدهون، إضافة إلى علامات مثل حدبة في مؤخرة الرقبة وعلامات تمدد في البطن.

كيف يمكن إصلاح مستويات الكورتيزول؟

إذا كنت تعاني الأعراض المذكورة، يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تدخل طبي، ولكن بالنسبة لكثيرين، يرتبط ارتفاع مستويات الكورتيزول عادةً بالضغط النفسي وقلة النوم.

وفي هذه الحالات، تركز الدكتورة تانغ على أهمية إدارة الضغط النفسي، واتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة.

إرم