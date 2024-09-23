“علاقاتنا قوية”.. ترامب يعلن لقاءه أمير قطر

أعلن مرشح الرئاسة الأميركية للحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الأحد، أنه التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الأمير محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في مكان إقامته بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأثنى ترامب على العلاقة “القوية والرائعة” التي جمعته بتميم خلال ولايته الرئاسية، مضيفاً “ستكون أقوى خلال هذه المرحلة”.

ووصف ترامب عبر حسابه على منصة “تروث”، الأمير القطري بأنه “راغب بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم”.

وتابع: ” لقد أثبت (تميم) قوته وقيادته العظيمة لدولته على كل المستويات وبسرعة قياسية”.

الحرة