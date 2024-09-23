كريم الحسيني يعود عن قرار الاعتزال: «أستاذ محمد صبحي ريح قلبي»

أعلن الفنان كريم الحسيني، عودته عن قرار الاعتزال الذي أثار به الجدل صباح اليوم، ودعمه عدد كبير من الفنانين.

ونشر كريم عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، أعلن فيه عودته عن قرار الاعتزال، إذ قال: «وبعد مُكالمة الأستاذ القدوه محمد صبحى ليا.. اللى ريحت قلبي وطمنتني هانزل النهارده بإذن الله أعمل أحلى ليلة عرض.. بحبك يا أستاذى وقدوتي».

ومؤخرًا، كتب كريم الحسيني عبر حسابه على فيس بوك: «قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان (قديم نوفي) أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان».

وتابع: «قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021.. حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير) ومن وقتها وأنا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبية والشللية».

المصري اليوم