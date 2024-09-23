طليق آيتن عامر يرد على تصريحاتها: «مشوفتش ولادي من سنة»

رد مدير التصوير محمد عز العرب، على تصريحات طليقته الفنانة آيتن عامر، حيث قالت إنها لم تمنعه من رؤية أطفالهما، وأنه متواجد معهم دائما.

كتب محمد عز العرب عبر حسابها على إنستجرام: «إن شاء الله هغير مكان حكم الرؤية عشان اعرف أشوف ولادي.. ٢٠٢٣/١١/٦ آخر يوم شوفت فيه ولادي هو المفروض الجد يرفع قضية رؤية عشان يشوف أحفاده اللي مشفهمش من سنة».

كشفت الفنانة أيتن عامر حقيقة خلافها مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب أولادهم، بعدما اتهمها الأخير مؤخرًا بأنها تمنعه من رؤية أولاده.

وقالت آيتن عامر، في تصريحات لـ«et بالعربي»: «أنا وهو شاركنا مع بعض في نجاحات كتير واسمائنا ارتبطت ببعض، وعندنا مشروع مع بعض مش هنقدر نفشكله اللي هو الأولاد، وهو موجود معاهم علطول وبيكلمهم، وبالنسبالي أنا لو قابلت الأنسان المناسب معنديش مشكلة ارتبط تاني».

المصري اليوم