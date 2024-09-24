رانيا يوسف عن «التاروت»: «سابوا القطة والبغبغان في الفيلم ومسكوا في الكلب»

أكدت الفنانة رانيا يوسف أن فيلم *أوراق التاروت* سيُعرض في دور السينما بشكل طبيعي، نافية أن الرقابة رفضت الفيلم أو أن هناك مشهدًا مخالفًا يتضمن كلبًا كما أشيع.

وأوضحت رانيا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» الذي يُبث على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون إفساد سمعتها بسبب رفضها الظهور في برامجهم أو لقاءاتهم، مستغلين أقلامهم في المواقع الإلكترونية. وأضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بلا ضمير أو أخلاق، مما يتيح نشر الشائعات بسهولة.

وأضافت، «رانيا ليست مثيرة للجدل.. والبعض عايز يحشر اسم رانيا في أي مصيبة عشان يتشهر بسببي»، متابعة: «فيلم التاروت في قطة وبغبغان وكلب اشمعنا سابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب.. عيب الكلام ده الفيلم متصور من عامين»، مؤكدة أنها ستحصل على حقها من الصحفي الذي نشر الأخبار المغلوطة عن فيلم التاروت، معلقة: «مش هطلع غصب عني مع حد، ومحدش هيلوي دراعي».

المصري اليوم