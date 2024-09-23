مع اقتراب الذكرى الـ30 لإطلاقها.. طائرة بوينغ 777 تواصل الهيمنة

تحتفل طائرة بوينغ 777 بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، حيث تبقى إحدى الطائرات الأكثر استخدامًا في مجال الطيران التجاري، بحسب تقرير نشره موقع SimpleFlying المتخصص في أخبار الطيران.

وأُطْلِقَت الطائرة في عام 1994، بهدف سد الفجوة بين طراز 747 الكبير و767 الأصغر. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، حققت هذه الطائرة ذات المحركين سمعة قوية بين شركات الطيران والركاب، بفضل ميزاتها المتعددة وكفاءتها وموثوقيتها.

ونشأت بوينغ 777 من تعاون بين بوينغ وثماني شركات طيران، منها يونايتد والخطوط الجوية البريطانية وكاثي باسيفيك، التي شاركت في تطوير طائرة تلبي احتياجات السفر الطويل المدى مع تحسين راحة الركاب.

وتتميز الطائرة بمقصورة أوسع ونوافذ كبيرة، ما يعزز تجربة السفر. وقد أدت الابتكارات في تصميمها، مثل: تقليل الضوضاء، وتدوير الهواء، إلى جعل الرحلات الطويلة أكثر راحة.

كما تتميز بوينغ 777 بقدرتها الاستثنائية على الطيران لمسافات طويلة، إذ كانت أول طائرة تجارية تحصل على شهادة ETOPS-180، والتي تسمح لها بالطيران لمسافات تصل إلى 180 دقيقة من أقرب مطار في حالات الطوارئ. ويتيح ذلك لشركات الطيران اختيار مسارات طيران أكثر مباشرة، ما يؤدي إلى تقليل أوقات السفر واستهلاك الوقود.

وعلى مر السنوات، قدمت بوينغ عدة طرازات من 777، إذ أصبح طراز 777-300ER الأكثر شعبية. يتمتع هذا الطراز بقدرة أكبر على حمل الوقود ومحركات قوية، ما يمكنه من الطيران لمسافة تصل إلى 7370 ميلًا بحريَّا. وقد جعلته هذه الميزات خياراً مفضلًا للرحلات الطويلة التي تربط بين المحاور الرئيسة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وإحدى الميزات المهمة لطائرة بوينغ 777 هي تعدد استخداماتها، فقد صُمِّمَت لتلبية احتياجات سوق الركاب والشحن، لتكون خيارًا جذابًا لشركات الطيران.

ويمكن لطراز 777-300ER استيعاب حتى 396 راكبًا في تكوين مزدوج، مع مساحة شحن كبيرة، ما يجعله مناسبًا للرحلات التي تتطلب كلًّا من الطلب العالي على الركاب وسعة الشحن.

وحقق طراز بوينغ 777 شهرة بفضل تقديم تجربة ركاب متميزة، إذ يفضلها العديد من المسافرين بفضل المقصورة الواسعة والنوافذ الكبيرة. واستثمرت العديد من شركات الطيران في تحديث أسطولها من طراز 777، مع إضافة مقاعد قابلة للتحويل إلى أسرة في درجة رجال الأعمال ونظم ترفيه محسنة.

ومع اقتراب طائرة بوينغ 777 من ذكرى تأسيسها، تستعد بوينغ لإطلاق الجيل الجديد، طراز 777X، الذي يتضمن تحسينات جديدة مثل محركات GE9X وأجنحة أطول مع نصائح قابلة للطي.

ومن المتوقع أن تعزز هذه التحديثات كفاءة استهلاك الوقود وتجربة الركاب؛ ما يضمن استمرار تنافسية عائلة 777 في السوق العالمية.

إرم