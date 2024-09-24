شركة صينية تعتزم تنفيذ مشروعات تنموية بالشمالية

تعتزم شركة CMBE الصينية تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية بمحليات الولاية الشمالية بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الحكومة الاتحادية والصين . وناقش اجتماع اللجنة العليا للمشروعات التنموية بالولاية برئاسة أمين عام حكومة الولاية الشمالية بالانابة الاستاذ نصر الدين عوض تجهيز محليات الولاية السبع لمشروعاتها التنموية الخاصة باعمار مادمرته السيول والأمطار.

وأكد أمين عام الحكومة بالانابة في تصريح(لسونا )إلى زيارة مرتقبة لوفد اتحادي للوقوف على الترتيبات توطئة للشروع في تنفيذ هذه المشروعات وأشار إلى تكوين لجنة لتحديد المشروعات.

سونا