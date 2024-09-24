توقيع عقد لقيام مصفاة السودان للذهب بعطبرة

تم بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل برئاسة الوزارة بعطبرة الاثنين توقيع عقد الخدمات الإستشارية الهندسية لقيام شركة مصفاة السودان للذهب بعطبرة بين وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهرالنيل ممثلة في المهندس سمير سعيد عبدالله الوزير المكلف والمدير العام للشركة المهندس عبدالحبيب أبوالقاسم عبدالحبيب، بحضور المهندس محمد الأمين فقيري مدير الإدارة العامة للمباني والأستاذ محمد الحفيان مدير مصلحة الأراضي بالولاية.

وأكد الوزير على أهمية قيام المصفاة بنهرالنيل في دعم الإقتصاد الوطني مبينا أن العقد ينص على ان تقوم الوزارة كاستشاري بأعمال الدراسة والتصميم والإشراف والمتابعة لمشروع تشييد وإنشاء مصفاة السودان للذهب. واشاد المدير العام للشركة بجدية حكومة الولاية في قيام المشروع مبينا إكتمال المشروع خلال ستة شهور بطاقة إنتاجية تفوق مائتي كيلو في اليوم كمرحلة أولى قابلة للزيادة خلال العام التالي باذن الله.

سونا