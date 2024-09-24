السعودية .. ارتفاع تقييم الثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال

ارتفع حجم الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامَّة الى 2.87 تريليون ريال. ورفعت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، تقييم الثروات المعدنية من 4.9 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليونات ريال. جاء ذلك في تقرير اقتصادي بمناسبة اليوم الوطني، استعرض أبرز الإنجازات منذ انطلاق رؤية 2030. ولفت إلى تأسيس مشروعات كُبْرى مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، وشركة روشن، والدرعيَّة، وشركة طيران الرياض، وغيرها، وتأسيس العديد من الشركات في العديد من القطاعات المختلفة، مثل: الترفيه، السياحة، الصناعات العسكرية، الطاقة المتجدِّدة، وإعادة التمويل. ولفت إلى طرح جزء من شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، وتم في 2019 الاكتتاب في 1.5% من أسهم الشركة محليًّا بنجاح، وتم إدراجها ليكون أكبر إدراج في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالميًّا. كما جرى طرح عام ثانوي لأسهم عادية في الشركة من قِبل الحكومة بواقع 1.545 مليار سهم، تمثل حوالى 0.64% من أسهم الشركة المصدرة خلال العام الجاري.

وأسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، التي توصَّلت في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخيٍّ تمثَّل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البتروليَّة، ما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية، ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.وقامت المملكة بحملة لمكافحة الفساد، وتجاوز مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال، تمثِّل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.وشهدت السعوديَّة خلال الفترة، وتزامنًا مع الرؤية، إصدار العديد من القرارات المهمَّة، منها إقرار إستراتيجيَّة صندوق الاستثمارات العامَّة لخمس سنوات، وإيقاف تعاقد الجهات الحكوميَّة مع أيِّ شركة أجنبيَّة لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية، ابتداء من 2024، ونقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامَّة، بالإضافة إلى نقل 4% من أسهم أرامكو إلى سنابل للاستثمار، كما تم إصدار العديد من الإستراتيجيات من بينها إستراتيجية «صندوق التنمية الوطني»، وإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشَّريفين للابتعاث.

كما تم خلال هذه الفترة ضم مشروع الدرعيَّة كخامس المشروعات الكُبْرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامَّة، وإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، وإطلاق شركة تطوير المربع الجديد؛ لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميًّا في الرياض، وإطلاق 4 مناطق اقتصاديَّة خاصَّة في المملكة، وإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضيَّة، وتخصيص 7.8 مليارات دولار لمعرض إكسبو 2030، وإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، وتأسيس منظمة عالمية للمياه وغيرها.

جريدة المدينة