عالمية

الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني متجذرة في وجدان الشعب السعودي

2024/09/24
سلمان
الملك سلمان

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إن يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظها من كل سوء.

جريدة المدينة

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