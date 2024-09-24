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الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني متجذرة في وجدان الشعب السعودي
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إن يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبيّ، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظها من كل سوء.
خادم الحرمين الشريفين: ذكرى اليوم الوطني متجذرة في وجدان الشعب السعودي#اليوم_الوطني_السعودي_94 | #نحلم_ونحقق#الإخبارية pic.twitter.com/SbAhTLtQwd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2024
جريدة المدينة
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