الأمم المتحدة: «سلمان للإغاثة» يخفف معاناة المتضرِّرين حول العالم

بحث المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وأثنى خورخي دا سيلفا على المشروعات والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

في سياق آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مع برنامج الغذاء العالمي للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي ستفيد 180,148 شخصًا، بقيمة 4.5 مليون دولار. وجاءت هذه الاتفاقية على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

ووقَّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومدير عام برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين. وسيجري بموجب الاتفاقية شراء 1068.5 طنًا متري من الأغذية المغذية المتخصصة لدعم الاحتياجات الغذائية للأطفال دون سن الثانية، والنساء الحوامل، والمرضعات، والفتيات، وتوفير خدمات الوقاية من التغذية لـ122.847 طفلًا دون سن الثانية، و57.301 من النساء الحوامل والمرضعات.

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