العراق يقدم مقترحاً لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة

أعلن فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، تقديم العراق مقترحاً لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة حول لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية /واع/ عن حسين قوله: “خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس، قدمت اقتراحا لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة، تهدف إلى توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

وأكد على “أهمية التحرك العاجل والعمل الجماعي لحماية الشعب اللبناني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية”.

كما شدد على أن التضامن العربي والإسلامي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات بالمنطقة.

يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي صعد هجماته الجوية والمدفعية على قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية اليوم على جنوبي وشرقي لبنان، إلى 492 قتيلا و1645 مصابا.

الشرق القطرية