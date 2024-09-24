7 طرق فعالة للتعامل مع الطفل العنيد

يعاني الكثير من الآباء والأمهات من تحديات كبيرة في التعامل مع طفلهم العنيد، ويصبح هذا السلوك مصدر إزعاج كبير للأسرة، ويؤثر على الحياة اليومية، وفقا لموقع “momjunction”.

ما أسباب عناد الأطفال؟

يفتقر الأطفال الصغار إلى القدرة على تنظيم سلوكهم ومشاعرهم.

الرغبة في استكشاف العالم المحيط بهم والاستقلالية.

التعرض المفرط للشاشات في سن مبكرة.

أعراض بعض الحالات النفسية مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، واضطراب المعارضة والتحدي.

أنماط التربية الخاطئة.

كيف تتعامل مع طفلك العنيد؟

– فهم السبب وراء سلوك طفلك العنيد.

– امنح الطفل خيارات لتحويل انتباهه، والشعور بأنه يتعامل مع خيارات لا توجيهات.

– استمع لطفلك بهدوء، واجعله يشعر بأنك تهتم بمشاعره.

– تقديم مكافآت صغيرة عندما يتبع تعليماتك، وشجعه على السلوك الجيد.

– في بعض الحالات، قد يكون تجاهل السلوك غير المرغوب فيه أكثر فعالية من معاقبة الطفل.

– تغيير سلوك الطفل يستغرق وقتاً وجهداً، فلا تيأس وحافظ على الصبر.

– الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة، لذا كن قدوة لطفلك في السلوك الذي ترغب في أن يكتسبه.

مصراوي