شاهد بالفيديو.. “وطواط” يهاجم مطرب سوداني بقوة ويمنعه من إكمال وصلته الغنائية

تعرض مطرب سوداني شاب لموقف محرج أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح رفقة فرقته الموسيقية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو تداوله جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تعرض الفنان لهجوم كوميدي من حيوان “الوطواط”.

https://www.facebook.com/reel/921548083066912

وباغت “الوطواط” أو “الخفاش” وهو الحيوان الوحيد بين الثدييات الذي يستطيع الطيران, الفنان بقوة أكثر من مرة خلال تقديمه وصلته الغنائية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اضطر الفنان لإيقاف وصلته الغنائية وهو يضحك من هجمات “الخفاش” المتكررة تجاهه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين