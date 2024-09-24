شاهد بالفيديو.. جميلة الغناء السوداني تتفاجأ بمعجبة حسناء تصعد المسرح لتشاركها الغناء بصوت طروب وجميل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير ومشاهدات عالية من قبل الجمهور.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية الشابة نون عبد السلام, وهي تغني بأحد المسارح.
وتفاجأت المطربة الملقبة بجميلة الغناء السوداني, بإحدى المعجبات تصعد المسرح لتشاركها أداء وصلة غنائية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أدهشت المعجبة الحسناء الفنانة نون, والجمهور الحاضر بجمال صوتها.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة