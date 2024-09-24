شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة داخل غرفتها على أنغام إحدى أغنيات “الربابة”

عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عادت آية أفرو, للظهور على السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب.

وجاء ظهور المودل عبر مقطع فيديو قامت بنشره وظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص مثيرة داخل غرفتها على أنغام إحدى أغنيات “الربابة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين