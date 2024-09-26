نعيم: استعداد الوزارة توفير الوقود للموسم الشتوي للولاية الشمالية وكل الولايات

قال إعلام وزارة الطاقة والنفط بأن الوزير محيي الدين نعيم أكد استعداد الوزارة توفير الوقود للموسم الشتوي للولاية الشمالية وكل الولايات

– نعيم أكد سعي الوزارة بالتنسيق مع الولاية لمعالجة تفاقم مشكلة الكهرباء في الشمالية، وتوفير محولين بسعة 100 كيلو فولت لمحطة الدبة