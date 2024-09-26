اقتصاد وأعمال
نعيم: استعداد الوزارة توفير الوقود للموسم الشتوي للولاية الشمالية وكل الولايات
قال إعلام وزارة الطاقة والنفط بأن الوزير محيي الدين نعيم أكد استعداد الوزارة توفير الوقود للموسم الشتوي للولاية الشمالية وكل الولايات
– نعيم أكد سعي الوزارة بالتنسيق مع الولاية لمعالجة تفاقم مشكلة الكهرباء في الشمالية، وتوفير محولين بسعة 100 كيلو فولت لمحطة الدبة
– والي الشمالية عابدين عوض الله محمد أوضح أن الولاية تواجه ضغوطاً كبيرة على خدمات الكهرباء جراء الهجرة والنزوح الكبير نحو الولاية بسبب الحرب.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة