آيتن عامر تراهن على نجاح فيلم “عنب” في مصر والوطن العربي

تضع الفنانة أيتن عامر آمالها على نجاح فيلم “عنب” في مصر والوطن العربي، خاصة من خلال الشخصية التي تؤديها.

وفي تصريح لها اليوم الاثنين، أوضحت آيتن أن الفيلم واجه العديد من التحديات ليتم تقديمه للجمهور بصورة مختلفة، مشيرة إلى أن سيناريو الفيلم مليء بالتحولات التي ستفاجئ الجمهور.

وأضافت أنها تجسد شخصية “جودي”، الفتاة الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسؤولية وتجد نفسها في مواجهة العديد من المشكلات، لكنها تلجأ لوالدها دائماً لحلها.

وأشارت إلى أن الشخصية تتميز بطابع اجتماعي مشوق، حيث تنتمي “جودي” إلى طبقة غنية وتكون مخطوبة لشخصية “حازم”، الذي يؤدي دوره الفنان إسلام إبراهيم، وهو أيضاً من عائلة ثرية.

وأوضحت أن شخصيتها تواجه تحديات كبيرة في علاقتها مع خطيبها، لكنها تتمكن في النهاية من حل مشاكلها بنفسها بعد معاناة طويلة.

وأكدت أنها تبذل جهداً كبيراً لتقديم الدور بأفضل صورة، بما في ذلك أداؤها الغنائي ضمن أحداث الفيلم، لافتة إلى أن الدور يختلف تماماً عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث تسعى دائماً لتقديم أدوار جديدة ومتنوعة وعدم تكرار نفسها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الرفاهية وتأثيرها السلبي على الأبناء وعن العلاقات العاطفية وكيفية بناء أسرة قوية في المجتمع، ويناقش الفيلم العديد من الرسائل الهامة.

وروجت أيتن عامر للفيلم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي،ونشرت بوستره الرسمي وكتبت: “البوستر الرسمي لفيلم عنب، يعرض بعد غد في جميع سينمات مصر “.

بوابة روز اليوسف