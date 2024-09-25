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مصر : اصابة 5 سودانيين في برج سكني بمنطقة فيصل غرب الجيزة
أصيب 5 سودانين على الأقل في حادث سقوط مصعد ببرج سكني بمنطقة فيصل غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.إعلان
تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث داخل عقار بشارع الملكة ووجود مصابين.
أخباراللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مأمور القسم.الفحص المبدئي أشار إلى سقوط عدد من الأشخاص من أسانسير عقار بالطابق الثامن مما أسفر عن إصابة سودانيين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج.
مصراوي
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